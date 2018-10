Cristina D’Avena: dal 23 novembre ‘Duets Forever’, i primi nomi in tracklist

È stata la protagonista femminile delle classifiche 2017, unica donna nella top20 della charts degli album più venduti, e ora Cristina D’Avena annuncia il bis.

Esce, infatti, venerdì 23 novembre Duets Forever – Tutti Cantano Cristina, secondo capitolo del progetto di duetti sulle più famose sigle di cartoon.

La voce dei cartoni animati italiani duetta con altri 16 big/amici della musica in altrettanti brani. Tra i primi nomi svelati via social ci sono Alessandra Amoroso, Elodie, The Kolors, Patty Pravo, Federica Carta, Carmen Consoli, Shade e Fabrizio Moro.

Duets Forever – Tutti cantano Cristina nasce da una collaborazione tra Crioma e Warner Music.