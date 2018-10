[CS] Venti anni fa, Britney Spears contribuiva ad inaugurare una nuova era della musica pop con l’uscita del suo singolo di debutto … Baby One More Time. Il 23 novembre, in onore del suo 20° anniversario, Jive/Legacy Recordings pubblicano per la prima volta l’album in vinile. Il picture disc prevede l’iconica copertina dell’album su un lato ed una foto di Britney tratta dai suoi primi servizi fotografici sull’altro.

“Il brano parla dello stress che tutti noi viviamo da adolescenti. Sentivo che sarebbe stato un gran successo. Era diverso e mi piaceva, (ma) non si sa mai fino all’utlimo come una canzone verrà accolta“. L’album è stato certificato 14 volte Platino e ha venduto oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo.