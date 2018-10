C’è anche un inedito – Starter – fra i settanta brani contenuti in Duvudubà, raccolta antologica rimasterizzata con i capolavori del cantatuore bolognese Lucio Dalla. Il progetto targato Sony Music Legacy esce per festeggiare i 75 anni dell’artista e viene reso disponibile nelle versioni 4 CD + booklet 60 pagine e triplo LP.

Le tracce del catalogo sono state rimasterizzate a 192 khz/24 bit dai nastri originali di studio e queste si aggiungono alcune rarità messe a disposizione per l’occasione da Pressing Line e Fondazione Lucio Dalla. Tra le chicche in tracklist ci sono Ciao in francese, Il mago pipo-pò, Amamus Deus, Unknown love, Sicilia e Campione di Swing.

Corredano la pubblicazione sessanta pagine con racconti e immagini di un’intera carriera oltre al videoclip ufficiale di Starter, disponibile dal 26 ottobre.