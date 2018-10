Era il 1988 quando usciva Jovanotti For President, il primo album di Lorenzo Jovanotti. Per festeggiare i suoi 30 anni il disco esce in versione rimasterizzata e con una bonus track, Walking, singolo di debutto dell’artista.

Jovanotti For President ha rappresentato un punto di svolta ma anche una novità assoluta per la musica Italiana: per la prima volta, un album prodotto da un team di DJ e costruito sulla base di campionamenti e samples, che mescolava rap ed elettronica otteneva un grandissimo successo occupando per mesi i primi posti delle classifiche.

Oltre alle storiche Go Jovanotti Go, Party President, Funk Lab, Gimme Five, I Need You, Jovanotti Sound, The Rappers, Ragamuffin e Mix uscite per la prima volta nel 1988 l’album conterrà Walking, l’indimenticabile singolo che nel 1987 ha segnato l’esordio musicale di Lorenzo.

L’album viene reso disponibile dappertutto dal 26 ottobre in tre versioni: CD digipack, vinile colorato (180 gr) e 45 giri colorato, con Gimme Five (side A) e Walking (side B).