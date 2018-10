[CS] Concerto speciale di Brunori Sas al Teatro La Fenice di Venezia. È il nuovo evento firmato da Veneto Jazz in collaborazione con il teatro che, come da tradizione, riserva al periodo natalizio un concerto d’autore. Mercoledì 19 dicembre (ore 20.00) il cantautore sarà accompagnato nel concerto dall’ensemble del Quartetto d’Archi di Torino e con Emilio Eria alla viola e Federico Marchesano al contrabbasso, diretto dal Maestro Stefano Amato, con arrangiamenti espressamente composti per questo palcoscenico, dove approda per la prima volta.

Il concerto è organizzato Veneto Jazz in collaborazione con Teatro La Fenice, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Regione del Veneto e con il patrocinio della Città di Venezia.

Biglietti

Platea e Palchi Centrali Ordine Parapetto: € 55,00 + diritti di prevendita

Palchi Centrali Ordine Dietro e Palchi Laterali Ordine Parapetto: € 48,00 +diritti di prevendita

Galleria e Loggione Centrale: € 42,00 + diritti di prevendita

Scarsa Visibilità: € 35,00 + diritti di prevendita

Solo Ascolto: € 28,00 + diritti di prevendita

Prevendite on line e nei punti vendita Ticketone, Teatro La Fenice, punti vendita Venezia Unica e call center Hellovenezia 041.2424.