Arriva in radio e digitale venerdì 26 ottobre il nuovo singolo di Baby K, dal titolo Come No che anticipa l’atteso album Icona in uscita il 16 novembre, come annunciato dalla cantante sui suoi canali social.

Regina delle classifiche estive, Baby K firma il nuovo brano dalle suggestioni orientali vestite di pop.

Questa la tracklist di Icona: