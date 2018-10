Dopo il successo dell’uscita del suo ultimo album Potere, pubblicato lo scorso 29 giugno e subito entrato sul podio della Top of the Music FIMI, il rapper Luchè annuncia la partenza del Potere Live Tour, nuovo tour che lo vedrà protagonista nei principali club della penisola italiana per tutta la stagione invernale.

Durante il tour, il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dall’ultimo album, senza dimenticare i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio della sua carriera.Ecco il calendario (in aggiornamento):

NOVEMBRE / DICEMBRE 2018

23 novembre – Bologna , Kinder garden

24 novembre – Firenze, Viper

7 dicembre – Brindisi , Dopolavoro

8 dicembre – Potenza , Moonlight

22 dicembre – Bari, Demodè

GENNAIO / FEBBRAIO 2019

5 gennaio – Napoli , Palapartenope

12 gennaio – Senigallia , Mamamia

19 gennaio – Torino , Wow club

26 gennaio – Milano , Alcatraz

9 febbraio – Roma , Orion

16 febbraio – Treviso , New age

23 febbraio – Catania, ecs dogana

Le prevendite dei biglietti sono disponibili sui canali di Thaurus Music.