Anticipato dal singolo Sopra, già in digitale e in radio, Gazzelle pubblica il 30 novembre Punk, il nuovo album per Maciste Dischi/Artist First. Questa la tracklist del disco prodotto da Federico Nardelli:

Smpp Punk Sopra Tutta la vita Sbatti Non c’è niente OMG Scintille Coprimi le spalle

E dopo il successo all’Atlantico Live di Roma e al Fabrique di Milano (date interamente sold out settimane prima degli show), Gazzelle è pronto a tornare sul palco nel 2019 con due date esclusive nei palazzetti più importanti d’Italia:

1 marzo 2019 – Assago (MI), Mediolanum Forum

3 marzo 2019 – Roma, PalaLottomatica

Biglietti disponibili su Ticketone.it e in tutte le rivendite autorizzate.