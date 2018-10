Emma: ‘Mondiale’ è il nuovo inedito, in radio e digitale dal 2 novembre

“C’è una parola potentissima che ci fa tremare.. la chiamano amore”. Queste le parole che risuonano in Mondiale, nuovo singolo inedito di Emma in uscita venerdì 2 novembre. La ballad è firmata da Colapesce, Matteo Mobrici e Federico Nardelli e viene così introdotta dalla cantante salentina:

«Non ho avuto nessun dubbio quando ho sentito questa canzone d’amore 3.0, figlia di questi tempi moderni. Le “strategie” e la voglia di cambiarci a vicenda per amare con meno rischi possibili e per non farci spezzare il cuore.

Romantica e struggente un po’ come me, ma stavolta il mio cuore è un palloncino ed è pronto a prendere il volo.. libero e rosso come non lo era da tempo».

Dopo la prima parte del tour Essere qui, a febbraio 2019 Emma, con la sua inconfondibile grinta, torna a calcare il palco dell’EXIT, il suo personale club musicale, con una nuova leg di concerti. Qui il calendario dei live 2019.