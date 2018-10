Shade: il 16 novembre esce il nuovo album ‘Truman’, l’annuncio video

Annunciare un nuovo album via social? Shade fa di più. Arriva, infatti, tramite YouTube uno speciale freestyle con cui il rapper, attore e doppiatore ha dato ai fan la notizia del progetto in uscita. Intitolato Truman, il nuovo disco di Shade viene pubblicato venerdì 16 novembre sulla scia dei recenti successi Amore a prima insta, Irraggiungibile e Bene ma non benissimo.

Il titolo nasce dalla combinazione di True (vero) e Man (uomo) e si ispira esplicitamente a The Truman Show con Jim Carrey. Shade gioca a carte scoperte: vuole discostarsi da una realtà sfarzosa, ostentata e finta. Per farlo, il rapper costruisce il suo personale show in cui ogni brano è collegato agli altri da parti recitate.