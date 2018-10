Milano, Roma e Bologna: sono queste – nell’ordine – le città italiane che acquistano maggiormente il buon vecchio LP, prefendolo ai formato digitali anche solo per motivi di collezionismo.

A fornire questi dati è Amazon.it che, in occasione della Music Vinyl Week (dal 22 al 28 ottobre 2018) ha messo in commercio versioni speciali in numero limitato di album italiani e non solo. Tutti, rigorosamente in formato vinile.

Tra le uscite speciali, c’è anche Laura Pausini che ha lanciato il doppio LP della versione spagnola di Fatti sentire / Hazte sentir, il suo ultimo album.

“Sono molto orgogliosa e gelosa della mia collezione di dischi in vinile, che mi ha sempre seguito in tutte le case in cui ho vissuto. Per questo sono felice di partecipare a questo progetto che celebra il vinile e felice di sapere che ancora oggi tante persone amano mettere un LP su un giradischi e far partire così questo momento fantastico – racconta Laura Pausini ai clienti di Amazon.it –

Per celebrare l’Amazon Vinyl Week ho pensato di pubblicare il vinile in spagnolo di Hazte Sentir. È un’esclusiva, mai pubblicato prima come LP, disponibile solo su Amazon.it.”

Il doppio vinile bianco numerato in edizione esclusiva di Hazte Sentir è disponibile su Amazon.it al prezzo di 34.99 euro. Che la corsa all’acquisto abbia inizio.