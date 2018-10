Nuovi impegni per Matt & Bise, la coppia di YouTuber amatissima da giovani e giovanissimi. Esce, infatti, il 23 ottobre il loro libro Mamma ci siamo persi a New York – impara l’inglese con Matt & Bise (DeA Planeta Libri), divertente pubblicazione per imparare l’inglese con la comicità del duo.

Oltre alle librerie, Matt & Bise sbarcano anche sul piccolo schermo con il nuovo programma Come sopravvivere a New York in onda dal 22 ottobre, tutti i giorni alle 19.05 su Super! (Canale 47 DTT). I due amici partono per New York, ma fra alti grattacieli e magnifiche location da visitare, si rendono presto conto di non conoscere poi così bene l’inglese.

I due ragazzi riusciranno tuttavia a cavarsela nelle situazioni più disparate, imparando a dialogare con la gente del posto e ponendo le domande necessarie per affrontare il viaggio.

Nelle nove puntate Matt & Bise visiteranno un college americano, cercheranno di farsi una foto indimenticabile a Times Square, cammineranno lungo il ponte di Brooklyn, faranno un tour gastronomico per Chinatown e Little Italy, andranno a Wall Street, passeggeranno e “importuneranno” i visitatori di Central Park e si regaleranno una giornata al mare a Coney Island.