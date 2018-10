Mariah Carey: dal 16 novembre il nuovo album ‘Caution’

[CS] Mariah Carey ha appena pubblicato il brano The Distance feat. Ty Dolla $ign e ha annunciato l’uscita del nuovo album Caution, il quindicesimo della sua carriera, prevista per il 16 novembre per Epic Records (con il pre-order già disponibile, subito i brani The Distance, With You e GTFO).

C on The Distance Mariah dimostra di essere tornata alla grande. La produzione si sviluppa in modo quasi cinematografico e quando parte la voce di Mariah si intuisce subito che si tratta di un altro brano destinato a diventare indimenticabile, risultando poi perfetta anche la collaborazione di un nome fondamentale della scena West Coast R&B come Ty Dolla $ign.

Mariah aveva presentato precedentemente GTFO e With You, sempre tratti dal nuovo album. In particolare, per With You, il singolo ora in radio, si è esibita in una potente performance agli American Music Awards