Dua Lipa: fuori la sua ‘Complete Edition’, la tracklist

Per fare il punto di una carriera che in un anno l’ha portata a essere fra le popstar più brillanti, Dua Lipa pubblica la versione completa del fortunatissimo album di debutto. Disco da oltre oltre 3 milioni di copie vendute e 32 milioni di singoli, nella sua Complete Edition contiene tra i brani più amati Electricity con i Silk City, One Kiss con Calvin Harris e le precedenti collaborazioni con Martin Garrix e Sean Paul. Inoltre, include tre inediti (Want to,Running e Kiss and make-up.

Ecco la tracklist completa:

CD 1

Genesis Lost In Your Light (feat. Miguel) Hotter Than Hell Be The One IDGAF Blow Your Mind (Mwah) Garden No Goodbyes Thinking ‘Bout You New Rules Begging Homesick Dreams Room For 2 New Love Bad Together Last Dance

CD 2