È uscito venerdì 19 ottobre Tutto il bello che c’è (Artist First), nuovo singolo del duo toscano Cecco e Cipo che torna sulle scene dopo un anno di pausa dai live. «Una storia d’amore platonica. – raccontano – Lui che vorrebbe fare più, lei che vorrebbe tutto di lui. Lui che ha bisogno di lei, lei che non riesce a stare senza di lui. Lui che vorrebbe lei, ma non così tanto da fargli cambiare vita.

Forse è stata solo una boccata d’aria, forse ci voleva, forse no. Non sappiamo come finirà, se finirà, se inizierà, se è esistita davvero, o se è stata solo una carenza d’affetto, effimera, superficiale. Eppure i due si sono abituati a stare in un limbo, a stare nel brivido, a vivere del loro amore platonico.»

Il brano – tra folk, rock e british pop – è stato registrato al Blanco Studio di Milano, arrangiato da Andrea Gargioni e Cecco e Cipo e prodotto da Cecco e Cipo in collaborazione con Sammontana.

Il duo si prepara anche a tornare dal vivo nei club d’Italia, in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti e con Gibson, sponsor ufficiale del tour. Queste le prime date confermate: