Raf e Umberto Tozzi. La coppia di artisti annuncia una nuova collaborazione che li porterà insieme dal vivo nei palasport italiani. Si parte con un inedito, Come una danza, in uscita lunedì 22 ottobre (Friends & Partners/Artist First) a trent’anni dal successo di Gente di Mare.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli, online dallo stesso giorno sul canale RafTozziVEVO. Nel video, i due artisti camminano contro corrente, attorniati da una folla di persone a simboleggiare il coraggio di affrontare le avversità del quotidiano.

Il singolo anticipa Raf Tozzi, album in arrivo per Sugar /Artist First il 30 novembre contenente i maggiori successi dei due cantautori italiani rimasterizzati. Due repertori e due storie che si incontrano per segnare un nuovo cammino musicale a partire da trenta tracce iconiche.

E dal 30 aprile 2019 Raf e Tozzi saranno insieme live per la prima volta nei palazzetti di tutta Italia. Queste le date a oggi confermate del tour (prodotto da F&P GROUP in collaborazione con Colorsound):

30 aprile – Rimini , RDS STADIUM

, RDS STADIUM 3 maggio – Reggio Calabria , PALASPORT

, PALASPORT 4 maggio – Acireale , PAL’ART HOTEL

, PAL’ART HOTEL 6 maggio – Bari , PALA FLORIO

, PALA FLORIO 7 maggio – Eboli , PALA SELE

, PALA SELE 9 maggio – Ancona , PALA PROMETEO

, PALA PROMETEO 13 maggio – Milano , MEDIOLANUM FORUM

, MEDIOLANUM FORUM 16 maggio – Firenze , NELSON MANDELA FORUM

, NELSON MANDELA FORUM 18 maggio – Roma , PALA LOTTOMATICA

, PALA LOTTOMATICA 21 maggio – Bologna , UNIPOL ARENA

, UNIPOL ARENA 23 maggio – Treviso , PALA VERDE

, PALA VERDE 24 maggio – Brescia , BRIXIA FORUM

, BRIXIA FORUM 25 maggio – Torino, PALA ALPITOUR

I biglietti sono disponibili dalle ore 11.00 di martedì 23 ottobre su TicketOne.it e dalle ore 11.00 di lunedì 29 ottobre nei punti vendita e nelle prevendite abituali.