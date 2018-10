[CS] Domenica 21 ottobre, alle ore 12.00 su Canale 5, nuovo appuntamento con Melaverde, il programma dedicato ad agricoltura, ambiente e tradizioni condotto da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto.

Ellen Hidding, è in visita nell’azienda leader mondiale delle verdure, commercializzate in più di 100 paesi nel mondo.

Vincenzo Venuto, invece, percorrerà i dolci pendii di Montebaducco, in provincia di Reggio Emilia, per parlare dell’allevamento più grande in Europa, che conta circa 800 asine.

Inoltre, tutte le domeniche, alle ore 11.00, prima della trasmissione ‘ammiraglia’, va in onda Le storie di Melaverde, approfondimenti di temi già trattati ma riproposti in una chiave nuova.