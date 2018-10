Manca sempre meno alla pubblicazione de Il ballo della vita, album dei Måneskin in arrivo il 26 ottobre dopo il lancio in radio e digitale del singolo Torna a casa. E la traccia apripista dimostra quanto l’attesa sia fervente: il brano è stato certificato Disco d’Oro a due settimane dalla release ed per la terza settimana consecutiva in vetta alla Top of the Music FIMI.

Prima di poter ascoltare per intero il disco, il pubblico ha un altro appuntamento fissato per il 24 ottobre: nei migliori cinema italiani, solo per un giorno, viene proiettato This Is Måneskin, docufilm scritto dalla band che racconta la lavorazione de Il ballo della vita (Sony Music).

La band suona in diretta alle 20,30 in tutte le sale dove verrà proiettata la pellicola. I biglietti sono acquistabili via distribution.it, ucicinemas.it e thespacecinema.it.