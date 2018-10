Esce in questo venerdì 19 ottobre il primo album di Vincenzo Incenzo, dal titolo Credo, che vede alla produzione Renato Zero. L’artista arriva a pubblicare il suo disco di debutto dopo una lunga carriera di autore durante la quale ha firmato alcuni dei pezzi più belli del panorama musicale italiano.

«Scrivo per provare ingenuamente a volare, per ristabilire un equilibrio con il mondo in cui viviamo – commenta Vincenzo Incenzo – Credo ancora che le canzoni possano avere un compito, parlare alla gente, sollecitare coscienze. Mi piace raccontare il battito d’ali di una farfalla come il terremoto sociale.

Le canzoni possono fare cultura, pensiero, opinione. Possono, come è stato in altre stagioni. Arrivo a questo progetto dopo un viaggio infinito: tanti successi per grandi artisti, teatro e musical importanti, saggi e romanzi; ho scritto senza sosta, sin da bambino, il mondo volava fuori dalla finestra come un pallone su un prato e io non riuscivo a lasciare la mia stanza, inchiodato lì, a cercare di rappresentarlo, di aumentarlo, anche a costo di non viverlo. Una malattia, un bisogno. Niente è cambiato crescendo, se non gli interlocutori e gli strumenti.

Sono rimasto sempre in quinta, in silenzio, ma ho sempre sognato di cantare quanto scrivevo. Sin dal primo giorno che misi piede al Folkstudio, a 17 anni. In quel locale storico, che aveva cullato i più grandi e che stava per chiudere i suoi battenti, tutti vedevano per me un futuro da cantautore.

Ora è come tornare al punto di partenza, a quel piccolo palco di Trastevere dove ho iniziato a cantare le mie canzoni. Mi sembra in qualche modo di recuperare il mio primo Credo, l’essenza più profonda di me stesso. Quell’essenza che non si è mai spenta ma alla quale credevo ormai di dover rinunciare. Lo devo a Renato, che si è accorto del mio grido mentre stavo in silenzio. Lavoravamo insieme al suo disco, e per caso è saltato fuori un mio provino. “Che aspetti?” mi ha detto.

Qualcosa da quel momento si è acceso e non si è più spento. Scrivevo una canzone al giorno e gliela inviavo per avere il suo immediato parere. Avere un confronto del genere accende tutti gli special del cervello e del cuore. Il lavoro è nato e cresciuto al suo fianco, ed ora è qui, per arrivare più lontano possibile. Vi assicuro che c’è tutto il mio cuore, la mia rabbia e le mie lacrime; e tutto quello che ancora non ero riuscito a dire».

Questa la tracklist di Credo:

Je suis La mia canzone per te L’elefante e la farfalla Prima di qualunque amore Pensiero unico Il primo giorno dell’estate La canzone che sta passando Cinque giorni (guest Renato Zero) I nemici dell’amore L’acrobata Dal paese reale Salutami l’amore – intro Salutami l’amore

Vincenzo Incenzo presenta il disco in alcuni appuntamenti instore: venerdì 19 ottobre, a La Feltrinelli di ROMA (Via Appia Nuova, 427 – ore 18.30 – con un intervento di Renato Zero); mercoledì 24 ottobre a La Feltrinelli Red di FIRENZE (Piazza della Repubblica, 26/27/28/29 – ore 18.30), giovedì 25 ottobre a La Feltrinelli di BARI (Via Melo da Bari, 119 – ore 18.30) e lunedì 29 ottobre a La Feltrinelli di MILANO (Piazza Piemonte, 2 – ore 18.30).