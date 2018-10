Marco Mengoni, fuori il singolo ‘Buona Vita’ ispirato ai Caraibi TESTO

È in radio e digitale l’atteso nuovo singolo di Marco Mengoni, Buona vita, che insieme a Voglio introduce l’album di inediti in arrivo il 30 novembre 2018. Dopo l’anteprima per i fortunati vincitori del contest Musement e del concorso #MengoniPlaylist, è disponibile per tutti il brano firmato da Marco insieme a Fabio Ilacqua con la produzione di El Guincho.

Il viaggio a Cuba è pienamente testimoniato dai suoni di Buona Vita, che, come racconta lo stesso Mengoni, nasce proprio ispirato a quella terra. «Ho ascoltato musica molto lontana dalla nostra e, in questo caso, ho preso spunto da un genere che nasce in una piccola isola dei Caraibi, dove canzoni apparentemente leggere raccontano storie molto profonde e importanti.

Un allontanamento da tutti i compromessi a cui la vita ci ha obbligato, volere bene a prescindere dalle esperienze e quindi augurare un buon percorso a tutte le persone che hanno fatto, fanno e faranno parte del nostro vissuto. Il contrasto ritorna anche in questo brano, vestito da influenze latine e allegre che ho incontrato durante il mio viaggio.»

Marco Mengoni, Buona Vita: testo

E lascia che il tempo abbia la sua parte

E tieni il passo più sicuro

Metti coraggio e buone scarpe

Prendi la strada che non fa nessuno

E per il rancore e pentimento

Tutto il clamore che la vita fa

Ogni promessa è giuramento

Debito e lealtà

Ce n’è bellezza, guarda bene

Anche se a volte non si fa vedere

Prima del viaggio l’ultima carezza

Di chi resta

Buona vita

Per te per me

Per chi ha il cuore inquieto

Buona vita

Per chi è partito libero

Per chi è tornato indietro

Buona vita

Per le mie mani e le tue

Buona vita

Per queste luci spente

Buona vita

Per tutti i giorni distanti

E per la vita che è qui

Metti al sicuro una parte di te

Metto al sicuro una parte di me

E passano i sogni buoni da consumare

Sembra saggezza la stupidità

E tutto cambia e resta uguale

Né sogno né realtà

E tieni fermo il cuore che gira il vento

Ogni buon senso sta a digiuno

Ogni parola fa silenzio

Polvere e fumo

E anche l’amore si nasconde bene

Lontano dove non si può vedere

Fossi il pensiero dietro la tua fronte

Per tutte le risposte

Buona vita

Per te per me

Per chi ha il cuore inquieto

Buona vita

Per chi è partito libero

Per chi è tornato indietro

Buona vita

Per le mie mani e le tue

Buona vita

Per queste luci spente

Buona vita

Per tutti i giorni distanti

E per la vita che è qui (davanti)

Davanti

Buona vita

La vita

Buona vita

Buona vita

Buona vita