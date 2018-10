Le Little Mix hanno annunciato il loro nuovo album LM5 che uscirà il 16 novembre disponibile nelle versioni standard, deluxe, super-deluxe, digitale. Ad anticipare il progetto è Woman Like Me feat. Nicki Minaj in tutte le radio da venerdì 26 ottobre.

Per questo disco le popstar hanno lavorato con Ed Sheeran, Camille Purcell, Jess Glynne, MNEK e Timbaland: con loro è nato l’album che – per usare le parole della band – è “il lavoro che abbiamo sempre voluto fare”.

Perry Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall hanno venduto finora oltre 45 milioni di album in tutto il mondo, con quattro singoli al #1 in UK e nove dischi di platino per ogni singolo, superando il record prima detenuto dalle Spice Girls.