Giorgia: Tracklist Album Pop Heart, tra i brani anche L’essenziale di Marco Mengoni

Svelata l’intera tracklist di Pop Heart, il nuovo album di Giorgia, in uscita venerdì 16 novembre 2018, disponibile da oggi in pre-order e pre-save.La tracklist di Pop Heart è composta da grandi successi sia nazionali che internazionali. Quindici brani indimenticabili, selezionati dall’artista tra le canzoni che più ha amato nella sua vita. L’album contiene anche un featuring con Tiziano Ferro, per la prima volta insieme, sul brano Il conforto, oltre ai camei di Eros Ramazzotti ed Elisa.

Tracklist:

Le tasche piene di sassi Una storia importante – Cameo di Eros Ramazzotti Lei verrà Gli ostacoli del cuore – Cameo di Elisa Dune mosse Il conforto Feat. Tiziano Ferro Sweet dreams L’ultimo bacio I will always love you I feel love Anima Open your heart L’essenziale Vivere una favola Stay Feat. Ainé

Per tutti i fan che pre-salveranno o pre-ordineranno il disco, ci sarà la possibilità di ricevere in anteprima esclusiva Stay, il brano che contiene il featuring con Ainé.