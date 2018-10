Airplay radio: Thegiornalisti primi, terza Elisa. In Top Ten J-Ax, Giorgia e Nigiotti

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 42.2018 (dal 12 al 18 ottobre 2018) che vede New York dei Thegiornalisti stabile in vetta della Top Ten precedendo, così, Promises di Calvin Harris e Sam Smith (+1) e Se piovesse il tuo nome di Elisa (+4). Secondo i dati EarOne, sale in quarta posizione Zero degli Imagine Dragons (+5) che si lascia alle spalle yM Life Is Going On di Burak Yeter & Cecilia Krull (quinti, -3), All I Am di Jess Glynne (sesta, +2) e Tutto tua madre di J-Ax (settimo, -2). Completano la Top Ten Le tasche piene di sassi di Giorgia (ottava, nuova entrata), Complici di Enrico Nigiotti feat. Gianna Nannini (noni, +4) e Jackie Chan di Tiësto feat. Preme & Post Malone.

La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

