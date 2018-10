Dopo il successo dei quattro concerti al Mediolanum Forum di Assago, il 19 ottobre arriva in radio il nuovo singolo degli U2, Landlady tratto dall’album Songs of Experience, il quattordicesimo della band. Il brano è una dichiarazione d’amore, matura e con una vena di umorismo, alla moglie Ali… la “padrona di casa”.

The landlady takes me up in the air

I go, I go where I would not dare

The landlady shows me the stars up there

I’m weightless

Weightless when she is there

And I’ll never know

Never know what starving poets meant

Cause when I was broke

It was you that always paid the rent

La canzone è stata inserita per la prima volta in scaletta durante la seconda data del tour italiano: una vera e propria sorpresa da parte di Bono e della band per i fan che hanno seguito le quattro spettacolari serate live al Forum di Milano.