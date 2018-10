A poche ore dal rilascio dei primi due singoli dal nuovo progetto – Voglio e Buona vita, dal 19 ottobre anche per il mercato spagnolo – Marco Mengoni annuncia il nuovo tour nei palazzetti. Ecco le prime date confermate del #MengoniLive2019 (Live Nation):

27 aprile – Torino , PalaAlpitour

1 maggio – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 8 maggio – Roma , PalaLottomatica

, 13 maggio – Bari , Palaflorio

, Palaflorio 16 maggio – Caserta , Pala Decò

, Pala Decò 18 maggio – Eboli , Palasele

, Palasele 21 maggio – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 24 maggio – Verona , Arena

, Arena 29 maggio – Rimini , RDS Stadium

30 maggio – Bologna, Unipol Arena

I biglietti per #MengoniLive2019 sono eccezionalmente acquistabili sulla app ufficiale Marco Mengoni per 48 ore a partire dalle ore 10.00 di lunedì 22 ottobre. Dalle ore 10.00 di martedì 23 ottobre sono attive le prevendita My Live Nation riservata agli utenti registrati, mentre dalle ore 11.00 di mercoledì 24 ottobre si possono acquistare su tutti i canali ufficiali e i punti vendita autorizzati.