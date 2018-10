Firma apprezzata di Tiziano Ferro (sua la firma de Il conforto, brano che Giorgia ha scelto reinterpretare in Pop Heart), Emanuele Dabbono pubblica il 5 novembre Leonesse, album live registrato in occasione del concerto a La Claque di Genova (Teatro della Tosse) lo scorso 21 aprile.

«Dopo 20 anni di concerti era venuto il momento di celebrare quello che per me è’ l’essenza del fare il musicista: l’incontro con gli altri. – racconta Dabbono – Ho sempre amato la possibilità di far entrare la gente attivamente nella dinamica e riuscita del concerto, tanto quanto i musicisti al mio fianco. E per parlare di musicisti, questa volta (a partire già dal precedente Totem), ho trovato umanità straordinarie, prima che virtuosi.»

Prodotto da Emanuele Dabbono e Raffaele Abbate su etichetta OrangeHomeRecords, il disco raccoglie 14 brani live dell’artista, completamente riarrangiati. Questa la tracklist:

Piano Le onde E tu non ti ricordi Capo di buona speranza Siberia Scritto sulla pelle Treno per il sud Pacifico Le cose che sbaglio Mio padre Alla fine Mostar Corpi Ci troveranno qui

E Dabbono torna, come dire, sul luogo del delitto: il 3 novembre, infatti, Leonesse viene presentato in anteprima proprio dove ha preso forma, a La Claque di Genova. Con il cantautore, si esibisce la band al completo: Marco Cravero (De Gregori) alla chitarra elettrica e classica, Fabrizio Barale (Fossati) alla lap steel e 12 corde, Michele Aloisi (New Trolls) al basso, Fabio Biale (Luf) al violino e ai cucchiai, Giuseppe Galgani alla chitarra elettrica, Gianka Gilardi alla batteria e percussioni e Matteo Garbarini alla chitarra elettrica. Le prevendite sono aperte sul sito ufficiale de Il Teatro della Tosse.