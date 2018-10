Daniele Celona: dal 25 ottobre il disco a fumetti ‘Abissi tascabili’

Anticipato in radio e digitale dal singolo HD Blue, il 25 ottobre esce Abissi tascabili (ed. Comicon) – già in pre-order -, nuovo progetto del cantautore Daniele Celona. Un disco a fumetti, quello del compositore, che abbina ogni traccia a una storia illustrata dai fumettisti del Progetto Stigma. Così la musica si fa disegno e a sua volta le linee accompagnano le canzoni in in intreccio narrativo.

E non a caso il richiamo interdisciplinare arriva fin dal titolo, rimando all’omonima collana letteraria. Ciascun brano, come un racconto, porta in scena una storia tra favola, fantascienza e mito aprendo a riflessioni senza tempo. Il bene e il male, l’uomo al confronto con gli abissi della sua anima.

Abissi tascabili contiene tre featuring: con Pierpaolo Capovilla in Shinigami, con Paolo Benvegnù nel brano Maelstrom e con il Sunshine Gospel Choir in Lupi nel buio. Il progetto verrà presentato in tre occasioni: