Benji & Fede: Universale, il nuovo singolo dal 26 ottobre 2018. La copertina

È Universale il nuovo singolo del duo Benji & Fede in uscita il 26 ottobre 2018. Il brano riprende il concetto della mancanza di leggi in amore, che sia l’amore tra genitori, tra parenti, l’amicizia, l’amore eterosessuale o omosessuale, l’amore per gli animali.

“L’amore non ha mai una legge Universale. –raccontano Benji & Fede – È senza confini, senza distinzione di sesso, senza colore o razza. L’amore è il filo conduttore che ci accomuna tra tutte le nostre diversità e unicità: è quello che unisce un uomo a una donna o a due persone dello stesso sesso, una persona anziana a chi la cura, un bambino alla sua mamma, un uomo al suo animale. Ed è proprio per questo che è nata Universale, per dire la nostra riguardo a una questione che tocca ognuno di noi, perché l’amore è in ogni cosa che viviamo, perché forse viviamo proprio grazie a quello.

Universale è il primo dei quattro inediti che compongono Siamo solo Noise Limited Edition, l’ album che verrà pubblicato il 2 novembre e arricchito anche da una nuova versione di Niente di speciale in duetto con Mr Rain.