Mentre negli store Fino a qui sta ricevendo una calorosa accoglienza, i Tiromancino hanno annunciato il nuovo tour teatrale, al via nel mese di gennaio 2019. Federico Zampaglione e compagni tornano dal vivo per presentare il loro progetto discografico così come brani di repertorio accompagnati dalla Ensemble Symphony Orchestra.

«È il concerto della vita – ha detto Federico Zampaglione – vi aspettiamo in tanti per condividere questo momento bellissimo con ognuno di voi». Sul palco, oltre a Zampaglione (voce, chitarra, pianoforte, percussioni), anche Antonio Marcucci (chitarre e cori), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte,tastiere e campionatori).

Queste le prime date di Fino a qui Tour:

21 gennaio – Firenze , Teatro Verdi

26 gennaio – Bologna, Teatro Manzoni

27 gennaio – Torino, Teatro Colosseo

28 gennaio – La Spezia, Teatro Civico

I biglietti sono via TicketOne.