Ha girato l’Italia con Rockstar, album che lo ha portato anche sui palchi europei, e oggi Sfera Ebbasta annuncia le prime date live nei palasport. A sorpresa arriva, infatti, l’annuncio dello Sfera Ebbasta – Popstar Tour 2019, tre concerti nelle principali arene indoor ad aprile.

Il rapper multiplatino intende celebrare così un anno da record ai vertici delle classifiche. L’album Rockstar, nonostante sia uscito da oltre 10 mesi, rimane stabile della top 15 degli album più venduti in Italia ed è entrato in classifica anche in Svizzera, Francia, Germania e in molti altri paesi europei.

Queste le date del Popstar Tour 2019 (Thaurus):

17 aprile – Roma , Palalottomatica

, Palalottomatica 19 aprile – Napoli , Palapartenope

, Palapartenope 27 aprile – Milano, Mediolanum Forum

Le prevendite dei biglietti per i nuovi concerti nei palazzetti sono disponibili online su Ticketone e acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati.