Anche quest’anno è tempo di Premio Tenco, le cui serate di consegna delle targhe sono in programma da giovedì 18 ottobre a sabato 20 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Il tema del 2018 è Migrans – Uomini, idee, musiche e tutte le iniziative si muovono in questa direzione.

«Il titolo – ha spiegato in una nota il Responsabile artistico del Club Tenco, Sergio Secondiano Sacchi- fa riferimento non soltanto all’ineludibile tema dei flussi migratori, di cui si parlerà soprattutto nei pomeriggi e di cui l’opera di Michelangelo Pistoletto La Venere degli stracci, scenografia in teatro, fungerà da costante richiamo visivo, ma a tutto ciò che riguarda l’attraversamento di confini: temporali, geografici, linguistici, culturali, musicali. Quindi, uomini, idee, musiche».

Ma veniamo al programma delle serate, aperto da Elisa che interpreterà la sigla Lontano lontano di Luigi Tenco, nell’80° anno dalla sua nascita, dando il via ufficiale alla tre giorni. Alla conduzione confermato Antonio Silva, affiancato da Morgan mentre come ospiti sul palco ascolteremo alcuni tra gli artisti che si sono maggiormente distinti quest’anno nel mondo della canzone d’autore.

Ecco il programma in dettaglio:

giovedì 18 ottobre Elisa , Zucchero , Neri Marcorè & Edoardo De Angelis ,Papìa & Capurso, Lo Stato Sociale , Sighanda, David Rondino & Enrico Rustici e Donato De Acutis

venerdì 19 ottobre Simone Cristicchi , Giua, Alessio Lega con Elena Frolova, Tosca , Davide Van De Sfroos , Willie Peyote , Carlo Petrini, David Rondino & Enrico Rustici e Donato De Acutis

sabato 20 ottobre Adamo, Pippo Pollina, David Rondino & Enrico Rustici e Donato De Acutis e tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2018

A firmare la regia del Premio Tenco 2018 sono Arturo Minozzi (già regista per Rai e Sky) e Giuseppe Marco Albano. Direttore della fotografia, Marco Lucarelli.