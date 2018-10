Samuel Storm: il nuovo singolo in radio e digitale è ‘Begging’

[CS] “Il fuoco nel cuore e nella voce”. Questa potrebbe essere la frase che esprime al meglio la figura del cantante Samuel Storm, 19 anni, che ha scaldato pubblico, giuria e critica nell’edizione 2017 del talent show X Factor, classificandosi al quarto posto con un brano inedito in versione acustica. Da qui molta strada è stata fatta, grazie ad un lungo percorso di preparazione e studio.

In radio da venerdì 12 ottobre il nuovo singolo Begging prodotto da Paolo Muscolino, noto producer discografico. E tutto riparte per una nuova sfida.

E di sfide Samuel ne sa qualcosa. Si è fatto largo tra i concorrenti del talent e ha raggiunto il suo sogno riuscendo a pubblicare il suo primo album, The Story (Sony Music) dove sono presenti alcune cover da lui stesso interpretate sul palco di X Factor.

Il testo della title-track The Story è un racconto in musica della sua storia, intensa e forte come pochi sanno tradurre in musica; “ogni cicatrice sul mio volto racconta chi sono” recita una delle frasi del brano.

Il pubblico e i fans che lo seguono sono aumentati in maniera esponenziale grazie non solo al suo talento innato ma proprio per le emozioni da brividi della sua voce calda e possente.