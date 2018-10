Il ritorno di Jess Glynne con ‘Always In Between’, live in Italia nel 2019

È uscito venerdì 12 ottobre il nuovo album di inediti di Jess Glynne, lavoro che arriva dopo lo strepitoso debutto con I Cry When I Laugh. Dopo un esordio ai vertici delle chart internazionali, concerti sold out in tutto il mondo e una pioggia di nomination, non è certo stata poca cosa la pressione di fronte al progetto che avrebbe potuto confermare o smentire il talento ispirato di Jess.

Ma la Glynne ha fatto centro. Trainato da I’ll Be There, All I Am e da Thursday scritto nientemeno che insieme a Ed Sheeran, Always In Between si fa ascoltare con intensa concentrazione.

Nelle sue canzoni, la popstar britannica ci racconta la sua storia, fatta di fragilità, insicurezze, difficoltà da affrontare; e i suoi versi sinceri ce la rendono così vicina a noi da farci entrare irrimediabilmente in sintonia con i suoi stati d’animo.

Quello che Jess Glynne costruisce è l’equilibrio delicatissimo tra gli impegni di un personaggio pubblico che si ritrova proiettato sotto i riflettori e le esigenze di una donna sensibile alle prese con emozioni, aspirazioni, delusioni e forza interiore.

Insieme all’album, l’artista ha annunciato la pubblicazione di un documentario diretto da Scott Carthy, che racconta la lavorazione del disco e i suoi retroscena. Intanto, per i fan italiani l’appuntamento live è per il 2019 quando l’artista sarà dal vivo a Milano (4 marzo, Fabrique). C’è tutto il tempo per imparare a conoscere l’anima di questo talento UK attraverso le sue note.