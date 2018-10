A poche ore dalla pubblicazione, Quiero Volver – il nuovo album di Tini – vola in Top10 su iTunes Italia. La superstar latina conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Violetta, è così tornata alla musica dopo il disco di debutto TINI (2016), con cui ha superato 287 milioni tra stream e video in tutto il mondo.

Quiero Volver (Virgin / Universal) include collaborazioni con i maggiori artisti del mondo latino come quella con Sebastian Yatra nella title track, con i Morat in Consejo de Amor, con Karol G in Princesa e con Nacho in Te Quiero Mas. Ecco la tracklist completa:

Quiero Volver – Performed by TINI y Sebastian Yatra Flores PrincesaPerformed by TINI y Karol G Like That Por Que Te Vas Performed by TINI y Cali y El Dandee Waves Consejo de Amor Featuring Morat Never Ready Love Is Love Te Quiero Más Performed by TINI y Nacho Respirar

Grazie al suo ruolo da protagonista della serie tv Violetta, Tini ha guadagnato milioni di fan in tutto il mondo (viene seguita da 11 milioni di persone sui social) e gode di una carriera costellata di successi non solo discografici.