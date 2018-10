Paola Iezzi: fuori il nuovo singolo inedito ‘Ridi’ VIDEO

[CS] Ridi, contenuto in un Ep dall’omonimo titolo di Paola Iezzi, dal 12 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio, è un brano pop tout court, con una matrice electro dance, piuttosto minimale ed un ritmo incalzante che si sviluppa in maniera quasi sinfonica.

L’Ep, in vendita per il mercato digitale, contiene anche la versione spagnola del brano dal titolo Rìes e, a sorpresa,una versione “chitarra e voce” di un brano molto famoso del duo Paola&Chiara: Amoremidai. Ridi è scritto e prodotto insieme al collaboratore di sempre Michele Monestiroli (a.k.a. Cat Paradox) produttore, autore e polistrumentista con cui l’artista aveva già prodotto e co-prodotto in passato diversi celebri album.

Il testo scritto dalla stessa cantautrice è piuttosto amaro. È un brano che racconta un momento di totale incomprensione e di completa incomunicabilità tra due persone. Il brano è accompagnato da un video molto suggestivo girato quest’estate a Los Angeles dal regista e fotografo di moda Paolo Santambrogio.

A proposito, invece, della versione chitarra e voce di Amoremidai Paola dice: «Avevo una gran voglia di ricantare questo brano. L’ho sempre amato come amo tutto il nostro repertorio. Non sono canzoni, ma pezzi di cuore. La cosa bella delle canzoni è che non finiscono. I progetti possono terminare ed è anche giusto che sia così. Tutti i progetti hanno un tempo, una scadenza. Ma le canzoni no. Soprattutto quando sono belle, non finiscono mai.»