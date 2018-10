‘Ingegneria dei disastri’: dal 15 ottobre la serie tv in onda su Alpha

Al via il 15 ottobre ogni lunedì alle 21.05 in prima tv su Alpha (Canale 59 DTT) Ingegneria dei disastri, serie tv che, che indaga scientificamente sui più grandi disastri dell’ingegneria moderna e sulle loro cause.

A inaugurare gli appuntamenti televisivi il racconto del crollo che ha sconvolto Genova: quello del Ponte Morandi nello scorso agosto.

Nelle altre puntate in calendario il crollo del ponte a Skagit County (USA, 2013) e quello del ponte I35 W di Minneapolis nel 2007 che ha provocato la morte 13 persone e ne ha ferite 145. Il programma indagherà su ogni caso con l’ausilio di esperti internazionali, tecnici e di immagini inedite.

In Ingegneria dei disastri si parlerà anche di tragici eventi in volo, come nel caso dell’aereo Asiana 214, in servizio Tra Seul e San Francisco per capire come mai il Boeing 777 abbia perso quota schiantandosi al suolo nel luglio del 2013.