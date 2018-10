Benji & Fede: mini live a sorpresa in Piazza Duomo a Milano VIDEO

Pomeriggio musicale in Piazza Duomo a Milano. Il cuore della città meneghina è stato, infatti, la location di un mini live a sorpresa che Benji & Fede hanno regalato ai fan. Sotto le celebri guglie il duo modenese si è esibito a cappella facendo gustare alla folla che si è accalcata attorno un assaggio dei prossimi live. Ecco una clip video della performance.

Novembre del resto si avvicina e con questo mese sono in arrivo diverse novità per il pubblico dei due due giovani talenti. Il 2 novembre, innanzitutto, è attesa la pubblicazione di Siamo Solo Noise Limited Edition (disponibile in pre-order, qui la tracklist completa), che contiene quattro brani inediti e una nuova versione di Niente di speciale in duetto con Mr Rain.

Ma novembre è anche il mese del ritorno dal vivo nei palazzetti, con due date evento:

16 novembre – Assago (MI), Mediolanum Forum

(MI), Mediolanum Forum 25 novembre – Roma, Palalottomatica

A questi appuntamenti si aggiungono le date negli store con cui Benji & Fede incontrano i fan e firmano le copie del loro disco. Ecco il calendario: