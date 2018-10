Vita ce n’è, il nuovo disco di Eros Ramazzotti uscita per Polydor il 23 novembre 2018, conterrà una collaborazione internazionale con l’artista Alessia Cara, vincitrice del premio Best New Artist ai Grammy Awards 2018 e nella classifica mondiale 2017 degli artisti più ascoltati su Spotify.

Eros duetterà con Alessia Cara in un brano molto intenso, scritto da alcune delle firme più interessanti del panorama musicale italiano. Eros Ramazzotti nella sua carriera ha sempre lavorato con artisti di fama internazionale, mettendo a segno hit con Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin e Joe Cocker, solo per citarne alcuni.

Intanto il presave del disco è disponibile su Spotify, ed è possibile preordinare l’album nelle versioni standard, deluxe, doppio vinile (anche in versione colorata in esclusiva su Amazon) e il cofanetto. Il nuovo album di Eros Ramazzotti uscirà in tutto il mondo in lingua italiana e in lingua spagnola per il mercato latino.

Vita ce n’è è anche un tour mondiale, che il 17 febbraio debutterà a Monaco e vedrà Eros protagonista nelle più belle e importanti arene dei 5 continenti. Il tour sarà prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo, società del gruppo CTS Eventim. La radio partner di Vita ce n’è World Tour è RDS.