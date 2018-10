[CS] Il politicamente corretto è una malattia che ogni anno si diffonde a macchia d’olio. L’unico modo che abbiamo per contrastarla è con un vaccino, a base di sarcasmo, imprecazioni e satira feroce. South Park, il cartoon satirico di culto con protagonisti i bambini più trasgressivi della televisione,sta per tornare con la nuova e inedita 22esima stagione a partire da domani, giovedì 11 ottobre, alle 23.00 solo su Comedy Central, il canale di VIMNI dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente (Sky canale 128).

La ventiduesima stagione è composta da 10 episodi in prima visione assoluta che in Italia andranno in onda ad una settimana di distanza dalla première americana, ad eccezione del primo appuntamento: la nuova serie, infatti, partirà nel nostro Paese giovedì 11 ottobre, eccezionalmente con due episodi inediti già doppiati in italiano.

Dal 18 ottobre, poi,andranno in onda due puntate a settimana: alle 23.00, inprima visione assoluta, il nuovo episodio inedito e, a seguire, l’episodio della settimana precedente.