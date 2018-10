Ermal Meta: il nuovo singolo in radio è ‘9 Primavere’, dal 12 ottobre

Un’estate in tour con date sold out e oltre 100mila paganti, un album – Non abbiamo armi – certificato disco di platino e ora un nuovo singolo. Ermal Meta sceglie per questo inizio d’autunno 9 Primavere come brano da portare in rotazione radiofonica a partire dal 12 ottobre.

Dopo Non Mi Avete Fatto Niente con Fabrizio Moro (Platino), Dall’Alba al Tramonto (Oro) e l’estivo Io Mi Innamoro Ancora, il brano in uscita racconta quel sapore di malinconia che la stagione abbraccia come parte di sé. Ermal Meta firma testo e musica di una canzone che diventa la storia di tante vite.

“Sono solo lacrime, e non è proprio niente di speciale. Una per ogni passo fatto insieme, una per tutte quelle notti svegli ad ascoltare canzoni d’amore, quelle che fanno sempre stare male, una per ogni piccola emozione e i tuoi vestiti in sette borse…”