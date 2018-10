Clara Marv: in radio e digitale il singolo ‘Sentire’ VIDEO

[CS] Fuori Sentire, il nuovo singolo di Clara Marv, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. «Con questo brano – dichiara Clara Marv – ho deciso di fare un passo avanti nel mio progetto musicale, sia per quanto riguarda il genere sia nell’utilizzo della voce. Ho cercato di esprimere al meglio le mie sensazioni e i sentimenti, tramutando la rabbia in qualcosa che invece mi fa sentire felice. Ho voluto che la mia voce trasmettesse quel senso di rivincita che desideriamo un po’ tutti dopo una delusione amorosa.

Anche attraverso il video, che mette a confronto un’inizio dolce e bambinesco con una fine più cupa ed aggressiva, voglio mostrare – continua Clara Marv – quello che poi infondo spesso è l’amore. Ovvero quel qualcosa che porta quasi tutti a sentirci un momento al settimo cielo e l’attimo dopo all’esaurimento.

È un modo di far capire all’altro ciò che io provo e urlarglielo contro attraverso la mia musica. Sentire, prodotta da Mondieu, è una canzone in cui tutti, alla fine di una storia, possono immedesimarsi, ma con il sorriso.»