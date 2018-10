È stata svelata attraverso i loro social la track list di Siamo solo Noise Limited Edition, il nuovo album di Benji & Fede arricchito da 4 brani inediti e dalla nuova versione di Niente di speciale cantata in duetto con Mr Rain. Di seguito i titoli dei brani che si potranno ascoltare per la prima volta live i nuovi brani durante due eventi che si terranno venerdì 16 novembre 2018 al Mediolanum Forum di Milano e domenica 25 novembre a Roma al Palalottomatica.

Universale La canzone più triste del mondo Temporale Senza salutarti Niente di speciale feat. Mr.Rain Da grande Incendio On demand feat. Shade XX settembre Sempre Moscow Mule Siamo solo noise Take away Glu Glu Disordine Buona fortuna

Siamo solo noise Limited edition uscirà il 2 novembre ed è in preorder da venerdì 12 ottobre 2018, e per l’occasione il duo più popolare d’Italia incontrerà i fan in undici appuntamenti speciali negli store.