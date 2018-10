Lo firma Charlie Puth e arriva in radio oltre che sulle piattaforme digitali venerdì 12 ottobre. Love You Anymore è il nuovo singolo di Michael Bublé che anticipa la pubblicazione di ❤ love , album atteso per il 16 novembre, a due anni dal suo precedente lavoro discografico.

Il disco (si pronuncia “love”) è già disponibile in pre-order con When I Fall In Love come instant gratification e si presenta come un album di “storie d’amore”. Tra gli altri brani dell’album, alcuni classici del repertorio americano a cui si aggiungono la commovente La Vie En Rose in duetto con la francese Cecile McLorin Salvante e l’inedito composto da Michael stesso, Forever Now.

«Ho voluto creare una serie di brevi storie cinematografiche per ogni canzone che ho scelto, in modo da farle vivere individualmente. Sono molto orgoglioso del risultato». E noi non vediamo l’ora di ascoltarlo.