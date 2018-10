Marco Mengoni: Voglio e Buona Vita i due nuovi singoli, dal 19 ottobre

È fissata per il 19 ottobre 2018 la prima tappa d’avvicinamento del nuovo progetto discografico del cantautore Marco Mengoni. Eccezionalmente saranno due i brani scelti come singoli per raccontare in anteprima il nuovo disco di inediti che uscirà il 30 novembre.

Voglio e Buona Vita, questi i due titoli disponibili già da oggi in pre-order e pre-save su tutte le piattaforme digitali, che arrivano a quasi due anni di distanza dall’ultimo disco di inediti.

Caratterizzati da un sound inaspettato, arrivano da una vera e propria svolta artistica di Marco Mengoni, che ha scelto due esperienze musicali molto diverse tra loro per rappresentare al meglio il prossimo lavoro.

In occasione di questa release anche la app dedicata è stata completamente rinnovata sia in design che in funzionalità in tutte e quattro le sezioni.