Inarrestabili Måneskin: a pochi giorni dall’apertura delle prevendite e a cinque mesi dall’inizio della nuova tournée primaverile Il ballo della vita Tour, volano le vendite di tutti i concerti 2019. Sono già esauriti, infatti, gli ingressi per Bologna, Roma e Milano, città che raddoppiano con nuovi live.

Ecco il calendario aggiornato dei live:

7 marzo – Bologna , Estragon NUOVA DATA

8 marzo – Bologna , Estragon SOLD OUT

SOLD OUT 13 marzo – Firenze , OBIHall

15 marzo – Fontaneto d’Agogna (Novara) , Phenomenon

(Novara) 16 marzo – Venaria (Torino) , Teatro della Concordia

(Torino) 22 marzo – Padova , Gran Teatro Geox

24 marzo – Milano , Fabrique SOLD OUT

SOLD OUT 30 marzo – Roma , Atlantico Live SOLD OUT

SOLD OUT 6 aprile – Roma , Atlantico Live NUOVA DATA

, NUOVA DATA 7 aprile – Milano, Fabrique NUOVA DATA

A queste date si aggiungono gli appuntamenti autunnali. I biglietti per le nuove date disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di giovedì 11 ottobre e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 10.00 di domenica 14 ottobre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.