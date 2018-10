Lo Stato Sociale arriva in libreria con il graphic novel ‘Andrea’

A pochi giorni dalla notizia ufficiale di Lodo Guenzi quarto giudice a X Factor 12, Lo Stato Sociale annuncia una nuova iniziativa extra-musicale. Il collettivo, infatti, arriva in libreria il 31 ottobre con Andrea (Feltrinelli Comics, 16 euro), graphic novel firmata nei disegni da Luca Genovese. Al centro delle 128 pagine, la storia di un giovane bolognese in una realtà a cui guarda con disorientamento.

«Andrea, come molte cose belle della storia della band, è nato in modo casuale e inaspettato dall’incontro tra Bebo e Luca Genovese. – spiega Lo Stato Sociale – Siamo sempre stati affascinati dal mondo del fumetto perché è una modalità espressiva che ci appartiene da quando eravamo piccoli molti di noi hanno iniziato a leggere grazie ai fumetti.

Quando ci si è presentata questa occasione l’abbiamo colta al volo, fare cose nuove è una delle nostre attività preferite! Negli anni abbiamo scoperto che il fumetto può dare spazio a grandissime narrazioni […] Quella di Andrea è una storia legata alla ricerca della felicità, è la storia di chi per anni è stato prigioniero dei propri incubi e fallimenti e che solo nel momento in cui perde tutto riesce definitivamente a liberarsi.»

SINOSSI

Bologna, periferia. Il Bar123 è il centro della vita di Andrea. È di sua proprietà, anzi di suo padre, ma ormai lo gestisce in autonomia. I ritmi del bar scandiscono la routine di Andrea, ogni giorno decine di persone entrano ed escono dalla porta d’ingresso portandosi dietro le loro storie, pronte a spiattellarle sul bancone e a far valere la propria opinione su quella degli altri.

Il Bar123 è la finestra sull’Italia di Andrea, un’Italia in cui Andrea non si ritrova, in cui non riesce a ritagliarsi un ruolo, un’Italia i cui nuovi valori sociali lo spingono alla fuga. Ma sarà il suo passato a impedirgli di scappare, a raggiungerlo e travolgerlo, trascinandolo in una spirale di follia.

Il volume sarà presentato a Lucca Comics & Games, dove la band incontrerà il pubblico e si esibirà in occasione del Feltrinelli Comics Show (31 ottobre, ore 21:30, Teatro del Giglio).