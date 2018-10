Tappa italiana per il dj berlinese Roi Perez che venerdì 12 ottobre è atteso alla consolle del q|LAB di Milano per la stagione -8Rs +8Hz. Cresciuto nell’alveo del clubbing e della musica elettronica, dal 2011 Perez inizia a promuovere i suoi dj set nei party e rave clandestini nel panorama della nightlife di Tel Aviv.

A Berlino arriva nel 2013 e proprio la vecchi a Europa gli apre le porte dei dancefloor più importanti fino a diventare presenza fissa al Berghain | Panorama Bar.

Dal 2015 gira il mondo con i suoi dj set house e tecno in cui inserisce musica disco ed electro con l’obiettivo di creare un’esperienza musicale coinvolgente. Senza dimenticare l’attività berlinese come selector per la Londra Phonica Records.

INFORMAZIONI UTILI

Ingresso: entro la 1.00 IN LISTA: 10 Euro con drink // entro le 2.00 IN LISTA: 12 Euro con drink // dopo le 2.00/NON IN LISTA: 15 Euro con drink — Q21 Milano, Via Padova 21.