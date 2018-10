Daniele Stefani: in radio e digitale il singolo ‘Generazione trentenni’ VIDEO

È in radio, digitale e streaming dallo scorso 14 settembre Generazione trentenni, il nuovo singolo di Daniele Stefani che arriva dopo Italiani. Il 2018 ha portato al cantautore un ritorno in pista insieme al suo storico produttore Giuliano Boursier in vista della pubblicazione del nuovo album il prossimo anno.

«Il brano descrive in chiave ironica la mia generazione – racconta Daniele Stefani a proposito del suo singolo – divisa tra il ricordo spensierato del passato e la precarietà del nostro tempo, le preoccupazioni ed i luoghi comuni e la difficoltà di rapportarsi alle cose caratteristiche di una generazione più giovane.

Il video, impreziosito dal cameo di Germano Lanzoni (attore del “Milanese Imbruttito”, “il Terzo Segreto di Satira” e voce storica per AC Milan), presenta l’altra faccia della medaglia ovvero il tentativo spasmodico di sentirsi giovani, gli eterni Peter Pan, adattandosi alle mode del momento».