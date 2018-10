Ha già in tasca i sold out di Milano e Roma a novembre 2018, ma lo sguardo è proiettato al prossimo anno. Ultimo ha, infatti, annunciato un nuovo album in uscita a inizio 2019 accompagnato da un tour nei palasport di tutta Italia. Così, mentre in radio suona l’ultimo singolo Cascare nei tuoi occhi da Peter Pan (Disco di Platino), Niccolò dà appuntamento al suo pubblico per una lunga tournée indoor al via il 5 maggio.

Queste le date confermate di Colpa delle favole Tour:

5 maggio – Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum 10 maggio – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

(BO), Unipol Arena 12 maggio – Ancona , PalaRossini

, PalaRossini 16 maggio – Assago (MI), Mediolanum Forum

(MI), Mediolanum Forum 17 maggio – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

(VE), Palazzo del Turismo 21 maggio – Roma , PalaLottomatica

, PalaLottomatica 22 maggio – Roma , PalaLottomatica

, PalaLottomatica 28 maggio – Napoli , Teatro PalaPartenope

, Teatro PalaPartenope 31 maggio – Torino , PalaAlpitour

, PalaAlpitour 2 giugno – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it dalle ore 10.00 di mercoledì 10 ottobre e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 10.00 di sabato 13 ottobre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.