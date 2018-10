Dopo il successo del singolo Rise con Jack & Jack, l’hit-maker Jonas Blue è in radio dal 5 ottobre con un nuovo singolo, Polaroid, insieme a Liam Payne e Lennon Stella. Tratto dall’album di debutto Blue (fuori a novembre 2018), il pezzo è un brano pop/R&B prodotto da Jonas Blue e scritto da Jonas, JP Cooper, Sam Romans e Ed Drewett.

Jonas Blue ha totalizzato oltre 5 miliardi di stream in tutto il mondo e ha venduto 30 milioni di singoli. Ha avuto quattro nomination ai BRIT Award e i suoi precedenti singoli sono stati certificati platino in ben 85 paesi nel mondo. Inoltre, Blue ha recentemente lanciato un’etichetta discografica, Blue Future, oltre a trascorrere l’estate suonando nei festival in tutto il mondo.